مدير مدرية الأمن بجالو يُصدر تعليماته برفع درجة تأمين الشارع العام

جالو 30 مايو 2019 (وال)- أصدر مدير مدرية الأمن جالو المقدم خالد العبار، تعليماته برفع درجة تأمين الشارع العام، والمفترقات والمحلات والأسواق والأماكن الحيوية في المدينة.

هذا وجاءت تعليمات المقدم خالد العبار الموجهة لكل من: شرطة النجدة، قسم المرور والتراخيص، مركزي شرطة جالو، والشرف، والبحث الجنائي، برفع درجه التأمين، بناء على توصيات معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، واستكمالاً لخطة ضبط الشارع العام التي أعلنت المديرية عن انطلاقها في وقت سابق.

وكانت قد شهدت المدينة ازدياد ملحوظ لعناصر الأمن، خصوصاً بالقرب من الشوارع التجارية التي يتردد عليها المواطنين لشراء حاجيات العيد، والقضاء على كافة المظاهر التي تضر بالصالح العام. (وال- جالو) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال