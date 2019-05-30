نشطاء يتداولون مقطع فيديو صادم لتعامل رجال الامن مع عملاء مصرف التجاري في السواني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور وصادم اليوم من امام مصرف التجاري السواني، بفرعه الجديد في الشعاب.

ويظهر في التسجيل فوضى عارمة وضرب الامن للزبائن المنتظرين لوصول السيولوة منذ ساعات فجر اليوم وفقا للنشطاء.

ولاقي المقطع استهجان العديد من المواطنين، بالرغم من الظروف المعيشية والامنية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة.

وفيما يلي الفيديو: