فخامة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: المجلس أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات

طبرق 30 مايو 2019 (وال) – صرح فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن مجلس النواب أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات لعرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته، ورغم جاهزية المفوضية للاستفتاء لكنه يحتاج إلى المال اللازم لهذه العملية.

وأكد المستشار عقيلة صالح في حوار مع “إرم نيوز” أنه حتى الآن لم توفر حكومة الوفاق المرفوضة المبلغ المطلوب لأنهم لا يريدون الخروج من الأزمة وبقاء الوضع على ما هو عليه لأنهم يعرفون أنّ نهايتهم في الانتخابات، لأنها الطريق الوحيد والشرعي للوصول إلى السلطة.

ونبه فخامة رئيس مجلس النواب على ضرورة إعادة ترتيب الأمور المالية في ليبيا، مستنكرًا أن تقوم القوات المسلحة العربية الليبية بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر لحكومة الوفاق المرفوضة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة حررت المنشآت النفطية بالشرق والجنوب، وتقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها، لكن الإيرادات تذهب للمصرف المركزي الخاضع لحكومة الوفاق المرفوضة، وهي خاضعة للجماعات الإرهابية، وتقوم باستئجار المرتزقة وتوزيع أموال الشعب الليبي على الإرهابيين.

وختم المستشار عقيلة صالح حديثه قائلا :”هل من المعقول أن من حرر النفط ويحرسه ويؤمن تصديره لا يحصل على شيء منه سواء في الشرق الليبي أو الجنوب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي“.(وال – طبرق) ف ع/ أ د

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