الجيش يكشف كواليس المساعدات التركية لــ”قوات الوفاق”

كشف اللواء خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، أن ” الجيش لم يستخدم القوة المفرطة في معركة طرابلس حتى الآن”.

وأضاف المحجوب في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم الخميس، أن الجيش حريص على عدم استخدام الآليات العسكرية في المعركة لعدم تضرر المدنيين في العاصمة، وأن الجيش ليس بحاجة لاستخدامها في الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم قدرة “الكتائب والمليشيات”، الموجودة في العاصمة على الاستمرار في المعركة.

وأكد المحجوب وصول فريق كامل من الخبراء العسكريين الأتراك إلى ساحة طرابلس، وأن عددهم نحو 12 عسكريا، وصلوا عن طريق طائرة إلى مطار مصراته عقب وصول طائرة الطائرات المسيرة على شكل قطع غيار تم تجميعها في مصراته.

وتابع أن تركيا أصبحت طرفا في المعركة الليبية بمخالفة القوانين الدولية، وانها أرسلت الأسلحة والخبراء والمعدات، كما أنها أرسلت طائرات دون طيار واستهدفت المدنيين، نظرا لندرة وعدم دقة المعلومات لديهم فيقوموا باستهداف المدنيين لتأليب الرأي العام، كما أنهم يجلبون المرتزقة للقتال في صفوفهم لعدم قدرتهم على مواصلة القتال، والدفاع ن مشروع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة “جماعة إرهابية” في عدد من الدول العربية.

وتابع أن الجيش الليبي ينتظر الموقف الليبي من التدخلات التركية في المشهد الليبي، وأن يتخذ الخطوات الجادة لوقف هذا التدخل.

