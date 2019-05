قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 149 مهاجرا أفريقيا في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا اليوم الخميس ودعت المزيد من الدول لمساعدة الناس على الهرب من الأوضاع المتردية في طرابلس في ظل المعارك المستمرة منذ شهرين.

وقالت المفوضية في بيان إن 149 لاجئا وطالبا للجوء نقلوا جوا إلى روما وإن كثيرا منهم يعاني من سوء التغذية ويحتاج للرعاية الطبية بعد احتجازهم في طرابلس. واللاجئون من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا.

وأضافت أن المجموعة شملت 65 طفلا بينهم 13 رضيعا. وذكرت المفوضية أن هذه المجموعة تأتي بعد نقل 62 سوريا وأفريقيا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تيميسوارا في رومانيا حيث يتلقون العلاج قبل الذهاب إلى النرويج.

The post الأمم المتحدة: إجلاء لاجئين أفارقة من ليبيا إلى إيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية