الأرصاد الجوية تنبه بحدوث عاصفة ترابية ببعض مناطق الجنوب‎

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حدوث عاصفة ترابية بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت القادم .وأوضح المركز في بيان له أن هذه العاصفة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية ستؤثر على مناطق الجنوب الغربي (غات – القطرون – اوباري – سبها – مرزق )، وتسبب في إثارة الأتربة والرمال وانعدام الرؤيا الأفقية . كما توقع المركز بسقوط أمطار غزيرة يوم الغد الجمعة مصحوبة بزوابع رعدية مما تسبب في جريان الأودية المحلية على المنطقة الممتدة من شمال سبها إلى الحمادة. ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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