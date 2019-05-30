مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث سير بسرت بسبب «الإبل»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء حادث سير على الطريق الساحلي السريع شرق مدينة سرت، بسبب عبور قطيع من الإبل الطريق.

وأفاد شهود عيان «بوابة الوسط» بتصادم سيارتين على الطريق الساحلي الليلة الماضية، بسبب عبور الإبل الطريق، وخروج إحدى السيارتين عن مسارها لتصطدم بسيارة مقابلة مما أدى إلى وفاة كل من «علي محمد حمد بن شريعة، وعبدالله صالح بن شريعة، وجمال هدية خليل».

وأشار إلى نقل المصابين إلى قسم العناية والملاحظة بمستشفى ابن سينا في سرت، ومن بينهم: «صالح علي حمد بن شريعة، وعائشة اطويش، واحدود عبدالله بن شريعة، وابتسام مصباح محمد، احسين علي اصويد».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

