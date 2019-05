قيادي بالجيش: “عشماوي” اعترف بتواصله الدائم مع “بلحاج”

كشف مدير المكتب الإعلامي للجيش عن تفاصيل اعترافات الإرهابي هشام عشماوي في التحقيقات بليبيا.

وقال خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، إن اعترافات عشماوي مثلت “الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية”.

وأكد العبيدي للعربية نت، أن عشماوي قال خلال التحقيقات إنه على اتصال بالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتقاه كثيرا.

واعترف عشماوي بأن الدعم اللوجستي والبشير كان يصل للجماعات الإرهابية في درنة وبنغازي كان يأتي من طرابلس ومصراته.

وأشار العبيدي، إلى أن عشماوي “كان من ضمن القيادات الإرهابية المسئولة على تدريب وتجهيز المقاتلين لشن عمليات في ليبيا ومصر، كما كان يتولى استقبال الإرهابيين من سوريا والعراق، نظرا لعلاقاته مع القيادات الإرهابية الموجودة هناك”.

