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مدير الدعم المركزي يجتمع برؤساء الفروع والمكاتب بالادارة‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله اليوم الخميس برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلسوناقش الاجتماع الترتيبات والخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة بخصوص عطلة عيد الفطر المباركوشدد العميد  فتح الله على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد واليقظة والتأهب الأمني بين جميع منتسبي الإدارة والضبط والربط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة.  كما دعا مدير الإدارة إلى ضرورة تواجد أعضاء الأمن طيلة أيام عطلة العيد لأداء الواجب الأمني بالشكل الصحيح ومنع أي خروقات أمنية، حفاظا على الأمن والآمان داخل العاصمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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