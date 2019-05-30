مدير الدعم المركزي يجتمع برؤساء الفروع والمكاتب بالادارة‎

اجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله اليوم الخميس برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس. وناقش الاجتماع الترتيبات والخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة بخصوص عطلة عيد الفطر المبارك. وشدد العميد فتح الله على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد واليقظة والتأهب الأمني بين جميع منتسبي الإدارة والضبط والربط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة. كما دعا مدير الإدارة إلى ضرورة تواجد أعضاء الأمن طيلة أيام عطلة العيد لأداء الواجب الأمني بالشكل الصحيح ومنع أي خروقات أمنية، حفاظا على الأمن والآمان داخل العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

