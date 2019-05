أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن تدفق المياه سوف يعود إلي مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساءً .

وأكمل الجهاز، أن المياه سوف تعود وبشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلي الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب .

وأوضح الجهاز، أنه ” تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية لمدينة بنغازي “.

