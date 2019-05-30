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مالية الوفاق تنفذ أذونات صرف مرتبات مايو للجهات العامة‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، عن تنفيذ أذونات صرف رواتب شهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامةوبين المكتب الإعلامي بالوزارة بانه  تم تنفيذ أذونات صرف الرواتب لشهر مايو لكافة الجهات العامة كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية وفق الإجراءات المعمول بها وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي حسب الإجراء المتبع .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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