مالية الوفاق تنفذ أذونات صرف مرتبات مايو للجهات العامة‎

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، عن تنفيذ أذونات صرف رواتب شهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة. وبين المكتب الإعلامي بالوزارة بانه تم تنفيذ أذونات صرف الرواتب لشهر مايو لكافة الجهات العامة كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية وفق الإجراءات المعمول بها وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي حسب الإجراء المتبع .

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