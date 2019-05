كشفت مصادر إعلامية عن وصول المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش إلى العاصمة موسكو.

وأكدت المصادر، أن “المشير خليفة حفتر سوف يلتقي بعدد من المسئولين لمناقشة سبل حل الأزمة في طرابلس”

وكان حفتر قد سافر إلى إيطاليا وفرنسا خلال الأيام الماضية ولم تنجح مبادرات وقف إطلاق النار التي طرحت خلال تلك الزيارات.

