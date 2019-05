الأزهر يستضيف عدد من الأئمة الليبيين في دورة تدريبية لمواجهة الخطاب المتطرف

يشارك عدد من الأئمة الليبيين في دورة تدريبية تحت إشراف الأزهر الشريف في القاهرة وذلك لمواجهة الخطاب المتطرف في ليبيا.

ومن جانبه أكد إبراهيم على البركولى من أبو قدقود الشاطئ جنوب ليبيا ، خلال تصريحات صحفية له ، أنه ” شارك في الدورة بدعوة من الأزهر لتلقى العلوم الشرعية والتزود بالعلم الأزهري، حيث تلقينا فقه الأولويات والمعاملات.

وقال الشيخ محمد رمضان الشيخ على من وادي عتبة جنوب ليبيا، أنه ” تلقى علوم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد كثير منها يتعلق بالمنهج الوسطى والمعتدل الذي تفتقره ليبيا في الآونة الأخيرة”.

