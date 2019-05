أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة ان اميناس بولاية إليزي (جنوب شرق) الحدودية مع ليبيا.

ووقالت وزارة الدفاع – في بيان لها اليوم – إنه “في إطار مكافحة الإرهاب و إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، كشفت مفرزة (دورية) للجيش اليوم مخبأ للأسلحة والذخيرة”.

وأوضح البيان أن المخبأ يحتوي على قاذف صاروخي “ار بي جيه” و3 قذائف للقاذف صاروخي، و3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى ثلاثة خزن للذخيرة وكمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

The post وزارة الدفاع الجزائرية تكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود مع ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية