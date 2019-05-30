بدر.. معاناة لا تنتهي من انقطاع الكهرباء

ما زالت منطقة بدر تعاني من مشكلة الانقطاع المُتكرر للتيار الكهربائي، وهذه المرة كانت نتيجة ماس كهربائي أصيبت به خطوط الجهد العالي التي توصل التيار الكهربائي بأحد المحولات الموجودة بمحطة 66 ببدر.

وكان سبب الإصابة “صاعقة قوية” أدت الى دخول المدينة في إظلام تام، قبل أن تتواصل جهود رجال شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال حيث تكللت بالنجاح وعاد التيار الكهربائي للمدينة.

وعاشت منطقتا بدر وتيجي خلال الفترة الماضية أوضاعا مأساوية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحوال الجوية السيئة بالإضافة إلى تهالك المحطة 66 وانتهاء عمرها الافتراضي.

ويزيد انقطاع الكهرباء من معاناة المواطنين في بدر خاصة في شهر رمضان وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبات المواطنون وأصحاب المحلات يلجؤون إلى المولدات للحصول على الكهرباء.

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