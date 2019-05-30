درنة تمضي في رفع مستوى طالبات الثانوية

لأول مرة بمدينة درنة، تمت مناقشة وتقييم الأبحاث العلمية لطالبات القسم العلمي للشهادة الثانوية الدارسات بمدرسة أوائل درنة كمجموعات.

وجاءت الفكرة لإعطاء الطالبات المجال لاستقصاء المعلومة من خلال البحث عنها في الكتب المتاحة بالمكتبات أو عن طريق الإنترنت، إضافة إلى إعطاء الطالبات الدافع لمواجهة الجمهور من خلال فن التقديم والإلقاء وخلق روح التنافس بين المجموعات المشاركة لاسيما أنهن مقبلات على الدراسة الجامعية.

وتمت هذه المناقشة في قاعة فندق لؤلؤة درنة وسط حضور كبير من أهالي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وفي الختام تم تقييم المجموعات المشاركة من قبل لجنة التحكيم وعرض النتائج وتوزيع شهادات الشكر على كل من ساهم في إتمام هذا العمل.

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