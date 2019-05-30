إجلاء 149 مهاجرا من طرابلس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إجلاء 149 لاجئا وطالب لجوء من الأشد ضعفاً من طرابلس التي تشهد تدهورا للأوضاع الأمنية.

وقالت المفوضية في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، الخميس، إن المهاجرين الذين تم إجلاؤهم من جنسيات إريترية وصومالية وسودانية وإثيوبية، وبينهم 65 طفلا، مضيفا أن عملية الإجلاء تمت بالتعاون مع السلطات الليبية والإيطالية.

ولفتت المفوضية إلى أن كثيرا من المهاجرين ممن تم إجلاؤهم بحاجة إلى تلقي العلاج جراء سوء التغذية الذي عانوا منه خلال فترة مكوثهم بمراكز الإيواء.

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين من مرفق التجمع والمغادرة التابع للمفوضية، بعد أن عانوا كثيرا من أوضاع صعبة في مراكز الإيواء بطرابلس.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عملت في 2019 على إجلاء أكثر من ألف لاجئ ومهاجر من ليبيا وقامت بتوطينهم خارج البلاد.

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