كشف ناصر النجدي، قائد الكتيبة 169، التابعة للجيش ، سر ظهور الإرهابي المصري هشام عشماوي وهو يعرج في فيديو وصوله إلى مصر بعد تسليم الجيش الليبي له.

وقال “النجدي”، الذي شارك في عملية القبض على “عشماوي”، العام الماضي في “درنة”، إن “عشماوي كان مصاب إصابة بالغة في القدم نتيجة إحدى الغارات التي استهدفت منطقة الفتائح في درنة”.

وأضاف ، أن “غارة للطيران الليبي كانت أصابته قبل فترة من القبض عليه”، وأشار إلى أن “عشماوي” كان يستند على “عكاز طبي” عندما قُبض عليه، نظرا لإصابته البالغة في القدم.

The post قيادي بالجيش : لهذا السبب ظهر هشام عشماوي وهو يعرج على قدميه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية