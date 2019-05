“طوارئ الوفاق” تعلن استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين

أكدت لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء اليوم الخميس على استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين والتي تساعدها في تأدية المهام الموكلة لها.

واستعرضت اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي 595 لسنة 2019م خلال الاجتماع الذي عقدته بديوان رئاسة الوزراء المشاكل والصعوبات التي تواجه النازحين في مراكز الإيواء والعمل على تذليلها وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم.

