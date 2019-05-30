المسماري: عشماوي كان متخصصاً بتدريب الإرهابيين في ليبيا على قتال الشوارع

ليبيا – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري على أن تسليم الإرهابي هشام عشماوي كان بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

المسماري قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد إن عشماوي كان متخصصاً في تدريب الإرهابيين على قتال الشوارع، مضيفاً أنه بعد استيفاء كافة الشروط القانونية سلم عشماوي للسلطات المصرية.

وأشار إلى أن التحقيقات مع عشماوي بيّنت أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى، مشدداً على أن الجيش ألقى القبض على الكثير من الإرهابيين عرب وأجانب خلال حربه على الإرهاب.

كما تطرق للقبض على “الإرهابي مرعي زغبية بدرنة في أكتوبر 2018″، موضحا أنه خطير ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية متهماً المخابرات التركية بتجنيده.