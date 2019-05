“الشباب والرياضة” تعتمد خطة اليونسيف لرفع قدرات الشباب

اعتمدت الهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لحكومة الوفاق صباح اليوم الخميس خطة اليونسيف في ليبيا لعامين 2019 / 2020 .

وتضمن الاتفاقية عـددًا من المشـاريع المختلفة في قطاع الشباب وخاصة في بناء قدرات الشباب و تدريب الشباب على القيادة التحولية ومهارات الريادة اللازمة لمشروعاتهم الاجتماعية والمستهدفة في 24 بلدية .

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ، ضرورة تحديد المدة الزمنية لكل البرامج واﻷنشطة التي ستنفذها المنظمة ضمن خطتها لهذا العام كما أكد على أهمية مثل هذه البرامج الناجحة التي تستهدف الشباب حتى تمكنهم من الاستفادة من حزمة المهارات المجتمعية وتوظيفها لتغيير أسلوب الحياة بالإضافة إلى تغيير مفاهيم الشباب نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة.

