الأطقم الطبية.. ضحية أخرى لـ”حرب طرابلس”

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، تعرض سيارة إسعاف للمستشفى الميداني الكريمية التابع للمركز، لاستهداف مباشر بقصف طيران في منطقة الزهراء فجر الأربعاء.

وقال المركز إن الإصابة كانت مباشرة مما أدى إلى تدمير السيارة واحتراقها بالكامل فيما نجا السائق والمسعف لأنهما كانا خارجها.

ويعتبر مركز الطب الميداني والدعم من أكثر المؤسسات تعرضا للانتهاكات الصارخة التي أتت بها اشتباكات طرابلس ضاربة بعرض الحائط كل الدعوات المتواصلة لوقف القتال بحال تحرك فرق الإسعاف والطوارئ وبقية المؤسسات المدنية لإنقاذ الضحايا.

ورغم مناداة ومناشدة المنظمات المحلية والدولية بوقف استهداف المسعفين فإن الأطراف لم تعر هذه العمليات الإنسانية أي انتباه ولم تعط الفرصة لها حتى تنقذ العالقين وتسعف المصابين الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وإهمالا لأرواح الأبرياء.

وظل المركز الطبي الميداني يناشد كل من يضغط على الزناد لتحييد الأطقم الطبية التي دفعت الضريبة طيلة أيام الحرب، وسط تساؤلات من المدنيين المهجرين منهم والعالقين في مناطق الصراع، متى ستنتهي هذه الحرب وتعود الحياة إلى طبيعتها؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية