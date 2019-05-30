دفن عشرات الجثث تعود لمهاجرين غير قانونيين

يواصل موظفو مستشفى بني وليد العام، ومكتب انتشال الجثث بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، عمليات دفن عشرات الجثث لمهاجرين غير قانونيين كانت بالمستشفى.

حيث تتم عمليات الدفن بحضور مديرية أمن بني وليد، ونيابة المدينة، وذلك بهدف دفن العشرات من الجثث التي كانت بدار الرحمة بمستشفى بني وليد العام، والتي تعود لمهاجرين تقطعت بهم السبل عبر الطرق الصحراوية للمدينة.

مستشفى بني وليد طالب الجهات المختصة بالوقوف وقفة جادة لمثل هذه الكوارث التي يعاني منها المستشفى، وأهالي المدينة، وأن تضع لها حلولا جذرية.

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