في استطلاع لـ”أخبار ليبيا 24″ .. تعرف على أهم الأطباق الرئيسية على المائدة الليبية خلال رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقبل رمضان شهر العبادة والغفران، وهاهـو يكاد يغادرنا ويحمل في طياته من شملهم الله برحمته ومغفرته من الذين يتسارعون على فعل الخير في كافة مجالاته.

حيث يعتبر الشهر الكريم فرصة لعمل الخير في مختلف بلاد المسلمين الذين تختلف عاداتهم من بلد لأخر، وكذلك تختلف من خلال الطعام والشراب والعادات خلال أيام الشهر الفضيل، ولكنهم يتفقون على إقامة مأدبة الإفطار للمارة وعابري السبيل تختلف تسميتها من دولة إلى اخرى وتسمى في ليبيا “مائدة الرحمن”.

إذ أن الليبيون اعتادوا على طابع خاص في مائدة رمضان والتي تزخر بأشهى المأكولات والعصائر وتنوعها، التي تقوم بإعدادها ربات البيوت منذ ساعات مبكرة من نهار رمضان، إلا أن هناك بعض الأكلات الثابتة التي يتم تحضيرها يوميًا والتي تختلف من أسرة إلى أخرى على حسب ما يُفضل أفرادها.

ويتبادل الجيران في العادة خلال هذا الشهر الوجبات حيثُ ترى الأطفال قُبيل أذان المغرب يرسلون أطباقًا من منازلهم إلى جيرانهم في جو يسوده روح المودة والألفة.

ولمعرفة الأطباق الأكثر حضورًا بشكل دائم على المائدة الليبية قامت وكالة أخبار ليبيا 24 باستطلاع آراء جمهورها حول ذلك إذ جاء فيه ما هي الأطباق المفضلة لديك خلال شهر رمضان من شربة عربية وكيميا وبطاطا امبطن أو رز بالخلطة وعصبان؟!.

وتنوعت الإجابات حيثُ نسبة (56%) أكدوا تواجد الشربة وبطاطا المبطن والكيميا كأطباق رئيسية طيلة الشهر، وأن ما نسبته (44%) اختاروا الرز بالخلطة والعصبان، بينما استبعد البعض تلك الأكلات وتحدثوا عن أطعمة أخرى يحبذونها، فيما استغرب عدد أخر من طبق الكيميا متسائلين عن مكوناته وماهيته.

وعادة يتصدر طبق الشربة الليبية مائدة الأفطار طيلة شهر رمضان، حيثُ تقوم ربات البيوت بطهيه بطرق مختلفة حسب ما اعتادت عليه كل أسرة ولكن بمكونات رئيسية ثابتة وهي عبارة عن البقدونس والكسبر والبصل والشبت والنعناع وحبوب الشربة واللحم الوطني.

وطبق الكيميا الذي يعتبره البعض موروث شعبي يتم تحضيره بشكل يومي ويتكون كذلك من البقدونس والكسبر والبصل واللحم المفروم والبيض، ويتم تقديمه خلال وجبة الأفطار والسحور.

والبطاطا المبطنة أحد أنواع الموالح الذي اعتادت الأسر الليبية على إعداده وتقديمه على مائدة الأفطار منذ زمن بعيد، وهو عبارة عن بطاطا يتم تقطيعها بشكل مميز وحشو كل قطعة منها باللحم المفروم المتبل وقليها بعد ذلك في الزيت أو وضعها في الفرن.

وكذلك مختلف أنواع المحشي من كوسى وفلفل والبراك وهو عبارة عن ورق سلق وبداخله حشو من الخلطة المكونة من البقدونس والكسبر والرز واللحم المقطع.

ويبقى التمر والحليب السادة أو ذلك المخلوط بأي نوع من الفواكه، أول ما يحل به الليبيين صيامهم وكذلك يستحبون أن يختتموا به سحورهم.

هذا ويتميز شهر رمضان المبارك عن بقية أشهر السنة بتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء ما بين فترتي الفطور والسحور.

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