صحة المؤقتة ترسل شحنات طبية إلى جالو وسبها

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، وصول إمدادات طبية إلى مركز سبها الطبي، مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بنغازي عن طريق الوزارة.

كما استلمت إدارة الخدمات الصحية جالو أمس، شحنتين من الأدوية المختلفة، حيث أوضح مدير قسم الجودة بالخدمات الصحية جالو، صلاح الجيلاني، أن إحدى الشحنتين قادمة من جهاز الإمداد الطبي ببنغازي، والأخرى تم توريدها عن طريق مجهودات ذاتية من الخدمات الصحية جالو، مؤكدا أن هاتين الشحنتين ستخفف على كاهل المواطنين من شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية بأسعار باهضة.

هذا وتواصل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة إرسال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في كافة البلديات.

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