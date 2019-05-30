محللون: لهذه الأسباب يغيب السّراج عن القمة العربية الطارئة بمكة

مكة-العنوان

تنطلق بعد قليل أعمال القمة العربية الطارئة في مكة في غياب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، حيث أعلنت حكومة الوفاق تكليف مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي برئاسة الوفد الممثل لليبيا في القمة.

وأرجع محللون، أن غياب السراج عن حضور القمة جاء بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من قبل تنظيم جماعة الإخوان المُسيطر عليه، مما أثر على قرار حكومته المتهاودة.

وأوضح المحللون، أن اللافت في غياب السراج عن القمة العربية يأتي بعد كشف تورطه في التعامل مع دولة إيران المهددة للأمن العربي خاصة بعد وصول الأسلحة الإيرانية لمليشيات مصراتة والدعم التركي المفضوح له.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ا ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، بدأ في استقبال قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة.

وتهدف القمة، إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناقش القمة عدد من القضايا على رأسها التهديدات الإيرانية لدول الخليج وتدخلاتها في شؤون الغير.

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