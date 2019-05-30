“النهر الصناعي”: المياه تعود تدريجيا إلى بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء الخميس، عودة المياه تدريجيا إلى مدينة بنغازي بعد توقف الضخ إلى المدينة اليوم نتيجة تعرّض محطة نقل بخط “اجدابيا – بنغازي” إلى اعتداء.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك” إن جهود المهندسين والفنيين والعاملين بموقع سلوق الطلحية بمنظومة السرير سرت / تازربو بنغازي، أثمرت إصلاح الخلل.

وأوضح الجهاز أن المياه ستتدفق إلى بنغازي والمناطق المجاوره لها اعتبارا من الساعة 11 مساء وبشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة وهي 280 ألف متر مكعب.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أنه تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية لمدينة بنغازي.

وكان الجهاز أوضح أن الفرق الفنية العاملة بغرفة التحكم الرئيسية بمنظومة السرير اضطرت إلى إغلاق الصمامات المسؤولة عن تغذية بنغازي لتتمكن من السيطرة على التسريب الناتج عن الاعتداء الذي استهدف خط النقل “اجدابيا- بنغازي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية