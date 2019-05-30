بعد تعرض خط المياه لاعتداء من قبل أحد المواطنين .. عودة المياه تدريجياً إلي مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عودة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتبارًا من مساء اليوم الخميس .

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – “بفضل الله أولاً وجهود المهندسين والفنيين والعاملين بموقع سلوق الطلحية بمنظومة السرير سرت – تازربو بنغازي، سيعود تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساءً، بشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب”.

الجهاز أضاف أنه تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية لمدينة بنغازي، موجهًا الشكر لكل الفرق الفنية والتشغيلية والنقل، وفريق محطة الضخ، وفريق صيانة الخط بموقع سلوق – الطلحية، على جهودهم المستمرة من أجل تأمين تدفق المياه إلى مدينة بنغازي وما حولها”.

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