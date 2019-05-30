تعزيز الأمن بالطريق من اجدابيا إلى سرت

بناء على تعليمات من وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتأمين المناطق والمدن وللمجاهرة بالأمن وتأمين الأهداف الحيوية، تم تكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي بتعزيز الأمن في الطريق الساحلية للمنطقة الممتدة من مدينة اجدابيا إلى مدينة سرت.

وتعتبر هذه الخطوة ضمن الخطة الأمنية رقم 1 لهذا العام وتشمل وضع نقاط تمركز في كل من اجدابيا والبريقة وبشر والعقيلة وراس لانوف.

وصدرت الأوامر بالتوجه إلى منطقة بن جواد لبسط الأمن والقيام بحملة تفتيش واسعة على الطريق الساحلية للمدينة، كما تم تعزيز عملية التفتيش بواسطة كلاب الأثر لتحقيق الدعم والمساندة وكذلك تسهيل أعمال رجال الأمن وسرعة إنجاز العمل حيث تم تدريب الكلاب على اكتشاف كافة أنواع المخدرات والمتفجرات.

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