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تعزيز الأمن بالطريق من اجدابيا إلى سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بناء على تعليمات من وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتأمين المناطق والمدن وللمجاهرة بالأمن وتأمين الأهداف الحيوية، تم تكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي بتعزيز الأمن في الطريق الساحلية للمنطقة الممتدة من مدينة اجدابيا إلى مدينة سرت.

وتعتبر هذه الخطوة ضمن الخطة الأمنية رقم 1 لهذا العام وتشمل وضع نقاط تمركز في كل من اجدابيا والبريقة وبشر والعقيلة وراس لانوف.

وصدرت الأوامر بالتوجه إلى منطقة بن جواد لبسط الأمن والقيام بحملة تفتيش واسعة على الطريق الساحلية للمدينة، كما تم تعزيز عملية التفتيش بواسطة كلاب الأثر لتحقيق الدعم والمساندة وكذلك تسهيل أعمال رجال الأمن وسرعة إنجاز العمل حيث تم تدريب الكلاب على اكتشاف كافة أنواع المخدرات والمتفجرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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