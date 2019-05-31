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مطلوب آخر يلقى حتفه في طرابلس وحسابات ” شورى بنغازي ” تنعي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – لقي المطلوب للجهات الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي  ” عبد السلام بورزيزة ” حتفه الخميس في المعارك ضد القوات المسلحة بمحور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس الذي سجل الأسبوع الماضي مقتل متطرف آخر هو محمد بن دردف الملقب بـ ” البابور ” .

وعبر موقعي فيسبوك وتويتر ، نعت عدة حسابات موالية لما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي عبدالسلام بورزة المليان  الملقب ” أبو خشم ” مؤكدة مقتله في إشتباكات الخميس بطريق المطار وهو أصلاً من سكان منطقة الليثي ببنغازي قبل أن ينتقل للسكن في النواقية بضواحي المدينة قبل سنوات .

عبدالسلام أبورزيزة

وكان أبورزيزة من عناصر كتيبة راف الله السحاتي المتطرفة وشارك معهم في القتال ضد القوات المسلحة في المعارك التي دارت حول المعسكرات ومعارك بنينا ما بين سنتي 2014 و نهاية 2015 ويتهم أيضاً في إرتكاب عدة عمليات إغتيال.

لاحقاً بايع أبورزيزة تنظيم داعش في عام 2015 وشارك معه في القتال بمحاور الليثي والقوارشة والهواري والعمارات الصينية .

وفي إصدار لتنظيم داعش بعنوان ” معاني الثبات 2 ” خرج أبورزيزة ملثماً من منطقة الليثي متوعداً أهالي بنغازي والقوات المسلحة بالقتل والتنكيل كما أرسل وعدًا لمناصريهم بإن قوات حفتر لن تدخل الليثي وبنغازي إلا على جثثهم .

وقال مدير شعبة الإعلام الحربي خليفة العبيدي لـ ” المرصد ” الخميس بأن الأجهزة الأمنية تأكدت منذ ذلك الوقت بأن المتحدث في ذلك التسجيل هو أبورزيزة وقد أكد هذه المعلومات معتقلون آخرون بسجن قرنادة فباتت غير قابلة للشك .

في عام 2016 فر أبورزيزة من بنغازي وأنقطعت أخباره منذ تلك الفترة ويُعتقد بأنه فر إلى مدينة مصراتة التي ينحدر منها وتقيم فيها أسرته التي غادرت بنغازي أيضاً   قبل أن يُعلن اليوم عن مقتله في المعارك ضد القوات المسلحة في طريق مطار طرابلس فيما قالت بعض المصادر المقربة من بقايا شورى بنغازي بأنه كانت يقاتل في صفوف كتيبة تسمى ” المحارب ” وقال آخرون بأنه من ضمن مجموعة تعمل مع كتيبة المرسى بقيادة المتطرف زياد بلعم  .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الى الدرك الاسفل من النار لتنضم لاخوانك من المجرمين الاشرار من الخوارج كلاب النار ومع الاخوان المفلسين ومن ضلهم بخزعلاته المجرم سيءقطب وعميل الانجليز الحقير حسن البنا الذين شوهوا صورة الاسلام السمح رحمة للعالمين حيث دخلت امرأة النار لانها عذبت هرة (قطوز) وانتم تذبحون المسلمين ايها المجرمين وحديث شريف اخر يتحدث عن أمرأة اخرى بغية سقت كلب فغفر الله لها ودخلت الجنة وحديث اخر يتحدث عن اول ثلاثة تسعر بهم النار بها شيخ منافق مثل الصادق الغريانى الذى اضلكم وفيها مقاتل منافق مثلكم وفيها من ينفق المال ليقال عنه جواد مثل تميم بن موزه واردوجان ستجدهم جميعا دخلوا النار قبلكم بل قبل ابلييس اللعين وفى انتظارك انت واخوانك

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