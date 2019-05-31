عميد بلدية تاجوراء يهاجم عضو الرئاسي محمد عماري

هاجم عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، واصفا إياهم بالعاجز عن حل مشاكل المنظومة الإدارة المحلية الليبية.

وقال بن عطية في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” بعد فشل وخروج أعضاء من الرئاسي.. فإن أحد أسباب فشل نظام الإدارة المحلية “البلديات” بعد اتفاق الصخيرات، هو تكليف عضو المجلس الرئاسي “العماري” بهذا الملف المهم.. حيث انه عجز عن اتخاذ ولو خطوة واحدة في سبيل إنجاحها.. ماعدا الاجتماعات المتقطعة والتي أهم مافيها هو إدارة صراع سلطوي ممزوج بنكهة الحرص القاتل على البقاء في الكرسي.. ويقولك بالله اسكتوا راهو احني نخدموا في مرحلة صعبة.. (اهم شئ المرتب مجزي).. ياريت لو يعطينا تقرير إنجاز بأعمال تطوير الإدارة المحلية “البلديات” خلال فترة الرئاسي”.

وتابع بن عطية في تدوينة أخرى، “إحدى مصائبنا لما ايجيك عضو مجلس رئاسي يزور مطبخ تموين الجبهة بتاجوراء ويأخذ صورة للذكرى.. ويعطي في نصائح و توجيهات.. للأسف ضعف وتنظير ومبررات للبقاء في المنصب.. غير خلوها في حالها تو ربي يبارك فيها ويعمرها أفضل عمار بزايد”، وذلك بحسب تعبيره.

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