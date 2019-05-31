ملابس العيد وزحمة الطرقات وصوت المدافع من كل مكان

تمر هذه الأيام الأخيرة من أيام شهر رمضان المبارك عصيبة على الناس بمدينة طرابلس ليس من الصيام وإنما من مصاريف العيد الثقيلة وقلة السيولة وزحمة الطرقات وصوت المدافع والطائرات الذي أصم أذان الناس من كثرة سماعه على طوال اليوم وكذلك الأخبار المزعجة في مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون وحديث المقاهي والصالونات وثرثرة النساء والأخوة على مائدة الإفطار.

العرض متوفر والطلب قليل

تمتليء المحلات المنتشرة في كل أنحاء مدينة طرابلس بالبضائع مختلفت الأنواع والإحجام والأنواع والألوان من القطنية والنايلو والجلدية وبمختلف الأذواق وأدخلت حاليا ارقام جديدة في المحلات هي مثلا مقاس 44.5 و30.25 وغيرها ما على الزبون إلا الطلب وسيجد طلبه متوفر.العيد بنكهة تركية صينية بشكل إيطالي فرنسي

الماركات التركية الرديئة والمعقولة والمميزة جميعها معروضة في السوق الليبي ميزران شارع الرشيد شارع عمر المختار قرقاش السياحية الهضبة سوق الجمعة عيادة قرجي غوط الشعال التجار ملئوا المحلات بتلك البضائع مع قليل من البضائع الصينية مثل الملابس الداخلية والجوارب وبعض من القمصان والفانلات الرخيصة الثمن للمواطن الغلبان .

ومع هذا توجد في محلات بن عاشور والجرابة والسياحة بضائع تركية لكنها ذات جودة معقولة ومنها المميزة بتقليد عن الماركات الإيطالية المشهورة والمعروفة دوليا. بطاقة السحب الذاتي الحل لمشكلة نقص السيولة

في هذا الموسم انتشرت بشكل كبير المحلات التي تتعامل ببطاقة السحب الذاتي لكل المصارف وبنفس سعر الكاش بعد أن اقتصرت في الموسم الماضي على محلات معينة وتسببت في ازدحام وسحب كبير من قبل الزبائن الذين يحملون القليل من الكاش ببطاقة ذات رصيد كبير وبطاقة سحب الذاتي رغم بعض المشاكل في عملها إلا أنها كانت الحل المناسب للمواطن لشراء ملابس أطفاله وزوجته وحتى حلويات العيد بالبطاقة. ركود تجاري سببه عزوف بعض الناس عن الشراء

يقول احد التجار للأسف هناك ركود اقتصادي سببه أحداث طرابلس ونزوح الناس في المدارس ومساكن بعيدة عن وسط المدينة سبب كساد في البيع والناس المتواجدين في الشوارع أغلبهم يشاهدون البضائع فقط ولايشترون. حرب طرابلس بالجمهور

بعد صلاة العشاء والتراويح تبدأ الناس بالخروج للأسواق والمحلات لشراء ما ينقصهم من أشياء وفي نفس الوقت أصوات المدافع يسمع صداها سواء في وسط البلاد او حتى في منطقة السياحية ومع مرور طائرة وقذفها لصاروخ يشاهد الناس ذلك الصاروخ ويتابعونه لحين نزوله وانفجاره والجميع يشغل الكاميرا للتصوير ويتسابق الجميع لانزاله في صفحته على الفيس بوك كسبق يتحصل على أكثر لايكات . أثواب مختلفة وأسعار بعيدة عن متناول الشاري