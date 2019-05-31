1500 سلة غذائية للأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات بالجفرة

يواصل الهلال الأحمر الليبي بهون بتوزيع توزيع السلة الرمضانية للعام 2019 المقدمة دولة الامارات العربية المتحدة للشعب الليبي تحت شعار عام التسامح.

وقال مصطفى محمد بشير العطشان عضو فريق الهلال الأحمر بأن هذ السلة تشتمل على مواد غذائية، زيت وطماطم وارز وسكر وشاهي بنوعيه وفاصوليا علب ومكرونة مقسمة على 1500 سلة موزعة على مدن هون 500 وودان 500 و سوكنة 500 وزعت بشكل شبه كامل على مستحقيها.

وأشار الى ان العائلات الكبيرة العدد و المحتاجة يتم منحها حصة كاملة بواقع صندوق لكل اسرة ونصف الكمية للاسر الصغيرة العدد.