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أول لقاء بين “حفتر” و”بوتين” في موسكو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت العديد من المصادر أنباءً عن زيارة للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا

ويعتبر هذا اللقاء الأول لحفتر مع الرئيس الروسي، حيث سبق وأن زار روسيا واجتمع مع كبار المسؤولين الروس في وزارتي الخارجية والدفاع، والذين من المتوقع أن يلتقيهم مرة أخرى

تأتي هذه الزيارة بعد زيارته لكل من إيطاليا وفرنسا ومصر خلال الأيام الماضية، بينما مازالت قوات الجيش الوطني تشتبك مع القوات التابعة للوفاق جنوب وجنوب غرب طرابلس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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