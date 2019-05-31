الزائدي: هؤلاء يخوضون معركة إنتحارية يائسة في ليبيا

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن الانتصارات دائما معقودة إلى الشعوب المتطلعة الى الحرية والنهوض.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “القوى التي تحالفت مع العدو الخارجي وأسقطت الدولة عام ٢٠١١، ودمرت الوطن، وأثخنت جروح المواطن، وحولت ليبيا التي كانت واحدة قوية منيعة الى ساحة للفوضى ومرتعا للفساد ووكرا للجريمة وملاذا للإرهاب، تلك القوى المتكونة أساسا من عصابات الإخوان والتنظيمات الإرهابية وجبهة تدمير ليبيا، تتوحد الآن في مواجهة الشعب الليبي وقواه الوطنية بقيادة القوات المسلحة، في معركة إنتحارية يائسة تخوضها دفاعا على وجودها، الأمر المؤسف نجاحها في تجنيد المليشيات الجهوية والمجموعات المسلحة البسيطة والزج بها في أتون المعركة، مستخدمة نفس أسلوبها الدعائي في ٢٠١١ وبترديد نفس الأكاذيب مع تغيير الأسماء والمسميات، وبنفس الشخوص من غلمان امراء قطر، ومن نفس القنوات المغرضة!! لكن النصر معقود دائما إلى الشعوب المتطلعة الى الحرية والنهوض”.

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