حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (30 مايو 2019)

سجل اليوم الخميس، هدوءًا حذرًا على محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس، الذي تزامن مع أحداث سياسية واقتصادية على الصعيد المحلي، وغيرها من الأحداث التي يتضمنه حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

انفجار عبوة ناسفة قرب مستشفى الهريش بدرنة

في الساعات الأولى من اليوم، انفجرت عبوة ناسفة بعد وضعها بالسور المجاور لقسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بدرنة بالقرب من مستشفي الهريش دون وقوع أي أضرار بشرية. (للمزيد انقر هنا)

تقارير صحفية، تؤكد أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي سيتزوج في غضون أسبوع واحد من ملكة جمال تركيا. Posted by ‎بوابة الوسط‎ on Thursday, May 30, 2019

اعتداء جديد على النهر الصناعي

وصباح اليوم، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تعرض الحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة إلى اعتداء، أدى إلى تدمير وتخريب بئري (086,087) بالخط (D2)، أحدهما من ضمن الآبار العاملة.. (للمزيد انقر هنا)

القبض على قيادي بتنظيم «القاعدة»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، القبض على قيادي بتنظيم «القاعدة» يدعى علي الطاهر محمد البدري المكني بـ«أبو جندل».. (للمزيد انقر هنا)

إنقاذ 200 مهاجرًا

كما قالت مصادر عسكرية إيطالية إن سفينة الدورية «تشيغالا فولغوزي» التابعة للقوات البحرية أنقذت، الخميس، قاربًا مطاطيًا في المياه الدولية على متنه 200 مهاجرًا، على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلّية.. (للمزيد انقر هنا)

مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث سير

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء حادث سير على الطريق الساحلي السريع شرق مدينة سرت، بسبب عبور قطيع من الإبل الطريق.. (للمزيد انقر هنا)

إجلاء مهاجرين أفارقة إلى إيطاليا

كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نقل 149 مهاجرًا أفريقيًا في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا اليوم الخميس، ودعت المزيد من الدول لمساعدة البعض على الهروب من الأوضاع التي وصفتها بـ«المتردية» في طرابلس في ظل المعارك المستمرة منذ شهرين.. (للمزيد انقر هنا)

تقرير بحثي يحث على وقف إطلاق النار

كما أعد مركز الأبحاث الدولي «كريزيس غروب» تقريرًا دعا فيه طرفي حرب العاصمة طرابلس وداعميهما الخارجيين بضرورة الاعتراف بأنه «لن يتمكن أيّ منهما من تحقيق نصر عسكري، وأن عليهما التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يترتب عليه انسحاب جزئي للقوات التابعة للقيادة العامة من خطوط الجبهة حول طرابلس وإعطاء الأمم المتحدة فرصة لإعادة إطلاق محادثات السلام»، (للمزيد انقر هنا).

صنع الله يبحث تحديات إنتاج النفط مع وزير التجارة البريطاني

وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة ليام فوكس، سبل التعاون التجاري المشترك، وفرص بناء القدرات المحلية.. (للمزيد انقر هنا)

كاركاتير خيري .. الإعلام في زمن الحرب. Posted by ‎بوابة الوسط‎ on Thursday, May 30, 2019

تنفيذ أذونات رواتب شهر مايو

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تنفيذ أذونات صرف رواتب شهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.. (للمزيد انقر هنا)

المركزي يضخ سيولة نقدية

أعلن المصرف المركزي في طرابلس ضخ سيولة نقدية بـ45 مليون دينار إلى مصرفي «التجاري الوطني، والصحاري» في منطقة الزاوية خلال شهر مايو 2019.. (للمزيد انقر هنا)

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