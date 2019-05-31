مجلس جنيف للحقوق والحريات يدعو لتعويض ضحايا الناتو في ليبيا

جدد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والحريات، تأكيده على أن جرائم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا لا يمكن أن تسقط بالتقادم وأنه لا بد من الاعتراف بالضحايا المدنيين لتلك الابادة وتعويضهم وإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسئولين عما تم ارتكابه من جرائم حرب بحق المدنيين.

وأوضحت رابطة ضحايا الناتو و الحرب علي ليبيا، عبر موقعها الرسمي، أن مجلس جنيف تلقى شكاوي ومراسلات رسمية من رئيس رابطة ضحايا الناتو والحرب علي ليبيا خالد الخويلدي الحميدي الذي رفع شكوى ضد الأمانة العامة لحلف شمال الاطلسي ممثلة في امينها العام ومقره بروكسيل ببلجيكا بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشكل خرقاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء استخدام القوة المفرطة من دون مسوغ قانوني وما ترتب على ذلك من أضرار، حيث دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات، المحاكم الدولية إلى تحمل مسئولياتها في تحقيق العدالة لضحايا حلف الناتو في ليبيا في ظل غياب أي إجراءات للمحاسبة وتعويض الضحايا عما تعرضوا له من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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