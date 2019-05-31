جهاز النهر الصناعي: عودة المياه تدريجيًا إلى بنغازي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وصول المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة بشكل تدريجي مع نهاية يوم الخميس و«بمعدل 180 ألف متر مكعب بشكل تدريجي حتى تصل الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب» وفق ما أعلن الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وذكر الجهاز في البيان أنه «بفضل جهود المهندسين والفنيين والعاملين بموقع سلوق الطلحية بمنظومة السرير سرت- تازربو بنغازي سيعود تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة حيث جرى تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية للمدينة».

ووجه الجهاز الشكر إلى «الفرق الفنية وفريقي محطة الضخ وصيانة الخط بموقع سلوق الطلحية على جهودهم المستمرة من أجل تأمين تدفق المياه إلى مدينة بنغازي».

وأعلن مسؤول الإعلام بخزان التجميع والموازنة أجدابيا جلال الهوني، أمس الأربعاء، انقطاع المياه عن أجدابيا وبنغازي لمدة أربعة أيام على أقل تقدير، بسبب اعتداء على منظومة النهر الصناعي.

والأسبوع الماضي، تعرضت العاصمة طرابلس لأزمة مماثلة بعد اعتداء مجموعة مسلحة على موقع «الشويرف»، التابع لمنظومة الحساونة مما أدى إلى إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس قبل أن تعود بعدها بيومين.

فرق الصيانة ومهندسي جهاز النهر الصناعي بعد تأمين تدفع المياه إلى بنغازي. (جهاز النهر الصناعي عبر فيسبوك)

فرق الصيانة ومهندسي جهاز النهر الصناعي بعد تأمين تدفع المياه إلى بنغازي. (جهاز النهر الصناعي عبر فيسبوك)

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