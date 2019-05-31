أكد رئيس مركز شرطة راس عبيدة ،الخميس ،انخفاض نسبة الجريمة بالمدينة إلى 15 بالمائة ،والتي بلغت قبل شهر رمضان المعظم نسبة 40 إلى 50 بالمائة ،مشيرا أن قوات الأمن بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتأمين 8 مناطق هامة ،أهمها مستشفى الجلاء.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
جهاز النهر الصناعي: عودة المياه تدريجيًا إلى بنغازي
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
خطة عمل بين اليونيسف والشباب والرياضة لدعم البرامج الشبابية في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مجلس جنيف للحقوق والحريات يدعو لتعويض ضحايا الناتو في ليبيا
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (30 مايو 2019)
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك