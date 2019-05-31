أكد رئيس مركز شرطة راس عبيدة ،الخميس ،انخفاض نسبة الجريمة بالمدينة إلى 15 بالمائة ،والتي بلغت قبل شهر رمضان المعظم نسبة 40 إلى 50 بالمائة ،مشيرا أن قوات الأمن بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتأمين 8 مناطق هامة ،أهمها مستشفى الجلاء.