المغرب: محمد السادس يغلق الباب في وجه السرّاج

قالت مصادر إعلامية مغربية إن ملك المغرب محمد السادس رفض استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال الجولة التي قام بها الأيام الماضية في المنطقة.

وفي تقرير له قال موقع “أفريكا إنتلجنس” إن العاهل المغربي أغلق الباب في وجه السراج الذي أبدى رغبة في اللقاء في إطار تحشيده في المعركة الجارية بطرابلس من بداية أبريل الماضي، حيث لم يلق وفدا تابعا للسراج تجاوبا من أطراف مغربيّة حول إمكانية اللقاء.

ورغم تلميح الخارجية المغربية إلى الالتزام باتفاق الصخيرات ومخرجاته لكن رفض الملك للقاء السراج يشير إلى أن المغرب يأخذ مسافة من الأخير”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

