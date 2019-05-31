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المغرب: محمد السادس يغلق الباب في وجه السرّاج

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت مصادر إعلامية مغربية إن ملك المغرب محمد السادس رفض استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال الجولة التي قام بها الأيام الماضية في المنطقة.

وفي تقرير له قال موقع “أفريكا إنتلجنس” إن العاهل المغربي أغلق الباب في وجه السراج الذي أبدى رغبة في اللقاء في إطار تحشيده في المعركة الجارية بطرابلس من بداية أبريل الماضي، حيث لم يلق وفدا تابعا للسراج تجاوبا من أطراف مغربيّة حول إمكانية اللقاء.

ورغم تلميح الخارجية المغربية إلى الالتزام باتفاق الصخيرات ومخرجاته لكن رفض الملك للقاء السراج يشير إلى أن المغرب يأخذ مسافة من الأخير”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • السراج اصبح كارت محروق او كلب اجرب ينفر منه الجميع وهو يرى ان القوى العظمى فى امريكا وروسيا ترفض التعامل معه بينما راينا اتصال ترامب بحفتر ومقابلة بوتن له مؤخرا فالعالم يحترم من يحارب الارهاب ويحتقر من يدعمه مثل السراج واخوانه اما ان يقولوا المغاربة انهم يدعمون اتفاقية الصخيرات فماذا بقى من هذه الاتفاقية بعد انسحاب معظم المجلس الرئاسى ولم يتبقى سوى السراق ومعه معتيق وحمارى من خرفان الاخوان وكمان انتهت صلاحية الاتفاقية ولم تعتمد حكوماتها من مجلس النواب وكل واحد مسمى نفسه وزير مفوض من من مفوض اذا كان مجلس نواب الشعب لم بيفوضكم اصلا

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