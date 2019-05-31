قافلة مساعدات غدائية للعائلات المعوزة والمحتاجة بسرت

برعاية وإشراف لجنة مكلفة من إدارة المنظمات المحلية والدولية بالبلدية برئاسة عضو المجلس البلدى سرت أبوبكر الجلاب المكلف بإدارة المنظمات الدولية والمحلية بالبلدية.

وقال مصدر إداري باللجنة المشرفة خليفة ابوبكر ان اللجنة المشرفة على توزيع المساعدات استهدفت 1500 عائلة من الاسر المعوزة والمحتاجة ومن دوى الدخل المحدود والأرامل والمطلقات.

وأوضح ان هذه المساعدات التى تم توزيعها على العائلات بشكل منظم وحسب الارقام التى وزعتها اللجنة تشمل مواد غذائية وسلع تموينية ممولة من برنامج الغداء العالمى التابع للأمم المتحدة وبتسيير جمعية الامداد الخيرية مصراتة.

تجدر الاشارة الى أن آلية التوزيع تتم شهريا بالتنسيق مع ادارة المنظمات المحلية والدولية بالمجلس البلدى سرت.

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