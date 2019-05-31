لجنة الأزمة بسرت تبحث اوضاع النازحيين في اشتباكات طرابلس

عقدت لجنة الازمة بسرت اجتماعا برئاسة عضو المجلس البلدى سرت رئيس لجنة الازمة صالح على عيادة وبحضور اعضائها وفقا لقرار عميد بلدية سرت.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ل ان اللجنة تدارست فى اجتماعها ملف الاسر النازحة من بلديات طرابلس الكبرى الى بلدية سرت جراء الاشتباكات الدائرة فيها.

كما ناقشت لجنة الازمة بسرت تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية بشأن حصر العائلات النازحة الى سرت والقادميين من بلديات طرابلس وفقا للاجراءات الادارية والمستندية وقررت اللجنة صرف اعانات مالية لجميع العائلات النازحة المسجلة بسجل فرع وزارة الشؤون الاجتماعية سرت

واتخدت اللجنة فى اجتماعها جملة من الاجراءات لمساعدة هولاء الاسر المحتاجة تقديرا لظروفهم الاجتماعية والتنسيق مع لجنة التواصل الاجتماعى بالبلدية بشأن توفير سيولة نقدية للعائلات النازحة ومطالبة وزارة الصحة وجهاز الامداد الطبى بتوفير الادوية والمستلزمات التشغيلية بالمرافق الصحية وادوية السكر وضغط الدم.

والعمل على مساعدات الاسر النازحة بمساعدات اعانات مالية وفقا لقرار المجلس الرئاسى بتخصيص 307 الف دينار لبلدية سرت للنازحيبن.