بسبب البغدادي: تدابير أمنية خاصة من تونس على حدودها مع ليبيا

قامت تونس بتشديد الإجراءات الأمنية مع ليبيا، بعد معلومات من التحالف الدولي حول وجود زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في ليبيا.

وأشار موقع جون أفريك على موقعه إلى أن السلطات التونسية بدأت في اتخاذ إجراءات أمنية خاصة على حدودها الجنوبية مع ليبيا بناء على تلك المعلومات.

وكان زعيم داعش قد نشر في نهاية أبريل الماضي شريط فيديو زاعما فيه الحديث بأريحية وواضعا أمامه مجموعة من الملفات حول بعض المناطق التي يزعم تحرك التنظيم فيها، رغم أن خبراء يؤكدون أنها مجرّد محاولة للإيهام ليست أكثر حيث تم تحجيم التنظيم في كل المناطق التي سيطر عليها سابقا.

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