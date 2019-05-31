“مديرية الجفارة” تنفي التنسيق مع “أهالي” العزيزية

نفت مديرية أمن الجفارة ما تم تداوله بشأن التنسيق مع بعض أهالي منطقة العزيزية للدخول إلى المنطقة من أجل الاطمئنان على منازلهم وأنه لم يوجد أي تنسيق مسبق مع المديرية على مثل هذا الإجراء كونها تعلم جيدا أنها منطقة عسكرية

وأكدت مديرية الأمن الجفارة لسكان منطقة العزيزية والساعدية بصفة خاصة والجفارة بصفة عامة بأن المنطقة سوف تعود إلى بر الأمان وسيتم تفعيل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والخدمية مثل ما كانت عليه خلال الفترة الماضية بعد انتهاء العمليات العسكرية

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم ما أسمته الانجرار وراء الشائعات، التي يطلقها من وصفتهم بضعفاء النفوس الذين لا هدف لهم سوى استغلال الضروف التي تمر بها البلاد، بحسب صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك

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