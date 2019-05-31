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“مديرية الجفارة” تنفي التنسيق مع “أهالي” العزيزية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت مديرية أمن الجفارة ما تم تداوله بشأن التنسيق مع بعض أهالي منطقة العزيزية للدخول إلى المنطقة من أجل الاطمئنان على منازلهم وأنه لم يوجد أي تنسيق مسبق مع المديرية على مثل هذا الإجراء كونها تعلم جيدا أنها منطقة عسكرية

وأكدت مديرية الأمن الجفارة لسكان منطقة العزيزية والساعدية بصفة خاصة والجفارة بصفة عامة بأن المنطقة سوف تعود إلى بر الأمان وسيتم تفعيل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والخدمية مثل ما كانت عليه خلال الفترة الماضية بعد انتهاء العمليات العسكرية

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم ما أسمته الانجرار وراء الشائعات، التي يطلقها من وصفتهم بضعفاء النفوس الذين لا هدف لهم سوى استغلال الضروف التي تمر بها البلاد، بحسب صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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