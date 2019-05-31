توقعات حالة الطقس والبحر اليوم الجمعة 31 مايو في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس اليوم الجمعة 31 مايو ان تستمر حالة عدم الاستقرار بالتأثير على بعض مناطق ليبيا ويتوقع امطار رعدية غزيرة محلياً.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا اليوم الجمعة 31 مايو:

وبحسب التقرير تتواصل حالة عدم الاستقرار بالتأثير على بعض مناطق البلاد حيث يتوقع أمطار رعدية غزيرة محلياً قد تتجاوز كمياتها 30 مليتمر بمناطق الجنوب الغربي والحمادة والجفرة وبدرجة أقل الخليج وأبونجيم مع احتمالية لسيول وجريان للأودية خصوصاً بجنوب غرب البلاد.

وستكون الأجواء نهار الغد منعشة ومعتدلة بشكل واضح بمناطق الشمال الغربي والحمادة وغرب الخليج، مائلة نوعاً ما للاعتدال بالسواحل الشرقية والجبل الأخضر، في حين يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بمناطق الوسط والجنوب والدواخل الشمالية الشرقية.

وتكون حالة الرياح نشطة نسبياً ومثيرة للغبار والأتربة (عجاج) بالمناطق الصحراوية الغربية خصوصاً حين تأثير السحب الرعدية، ومن خفيفة إلى معتدلة السرعة بباقي الجهات.

فيما تكون حالة البحر هادئ بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالساحل من راس اجدير حتى سرت مع ارتفاع موج يتراوح من 0.25 إلى 1 متر.

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