المسماري: الجيش الليبي دخل طرابلس من الشرق

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية أن الجيش الوطني الليبي دخل طرابلس من محور الشرق من خلال عين زارة.

وتطرق المسماري في لقاء مع قناة “إكسترا نيوز” المصرية إلى دور القوات الجوية الليبية في معركة طرابلس، مؤكداً أنها تقوم بدور كبير في تدمير مخازن الأسلحة والذخائر وتمركزات الميليشيات وتقوم بعمليات الإسناد في المعارك البرية للقوات المحاربة على الأرض.

وأشار باسم القوات المسلحة العربية الليبية إلى أن الجيش الوطني الليبي اكتسب خبرات كبيرة في المعارك خلال تطهير بنغازي من الإرهاب، مشيراً إلى معركة الجيش الليبي طويلة وممتدة وتحتاج إلى النفس الطويل

ولفت إلى أن داعش قامت بـ4 عمليات بمدن الفقهاء وقاعدة تنمهنت وغدوة وزلة واستطاع الجيش أن يقضي على مجموعات وهروب مجموعات أخرى في الثلاث عمليات الأولى، بينما في زلة استطاع الجيش الليبي من القضاء على الإرهابيين المهاجمين لـ”زلة”.

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