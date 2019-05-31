مصلحة “الضرائب” تلاحق شركة “الخليج” للنفط

قال أشرف محمد العبار عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية بشركة الخليج العربي للنفط إن تسعى لرفع قضية على مصلحة الضرائب العامة التي تطالباها بدفع غرامات، ترى الشركة أنها معفية منها استنادا على رأي قانوني

وكانت مصلحة الضرائب قد ألزمت شركة الخليج العربي دفع جملة من الغرامات التي قد تم إيقاف العمل بها من الشركة، رغم العديد من المراسلات والاجتماعات التي قامت بها الشركة مع المصلحة

وأثارت هذه الضرائب خلال الأيام الماضية تساؤلات عديدة من مستخدمي الشركة، وأكد العبار إن الشركة ستواجه العديد من الغرامات إذا لم تلتزم بالدفع، لكنها تنوي إحالة الأمر للجهات القضائية وتقديم كل الدفوعات التي ترى أنه من حق مستخدميها الإعفاء من ضريبة الدخل

وأضاف العبار إن الشركة تؤكد على أن هذه الضريبة سيادية تشمل جميع فئات المجتمع العاملة، لكنها لا تشمل الشركة باعتبارها ممولة من الميزانية العامة –الخزانة العامة-

ونوّه العبار إلى أن هذا الأمر خارج عن إرادة الشركة وقد تتعرض للحجز الإداري على حساباتها فى حالة عدم الاستجابة لطلب مصلحة الضرائب

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