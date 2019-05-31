تفاصيل معركة (7) الصبح في مطار طرابلس

فيما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة بمنطقة “وادي الربيع” التي تشهد أشتباكات بين الحين والآخر بين قوات الجيش الوطنى الليبي من جانب وقوات أسامة جويلي من أخر.

وقعت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، اشتباكات عنيفه جداً بين قوات الجيش الوطنى وقوات الوفاق بمحور مطار طرابلس حيث تسعى قوات الوفاق لتحقيق أي نصر معنوى باستعادة المطار حتى لو دقائق معدودة يقوم خلالها بالتصوير من أجل رفع معنويات أفرادها المنهارة ولكن تحطمت كل محاولات قوات الوفاق أمام بسالة رجال الجيش الوطنى الذى اكتسب أراضى جديدة في المنطقة بالسيطرة على كوبرى المطار ووصل مابعدها بهذا المحور إلى ملاهى المحروق.

وفى سياق آخر قال المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة في الجيش الوطنى الليبي :الكل يعلم بإن القوات المسلحة نجحت في أسر عدد ليس بالقليل من الحشد الميليشياوي التابع لحكومة الوفاق ولكن هناك أمرا مهما جدا تفاجأت به اليوم وليس بالأمر “الهين” في نظري..

وتابع المنذر: بلغني من مصدر خاص ان قادة بالحشد الميليشياوي يتحدثون عن رقم كبير جداً للأسرى عن عدد الأسرى لدى القوات المسلحة، وهذا يعنى هناك عدد كبير من القتلى في صفوفهم وربما يكونون مفقودين ولم يتم الإعلان عنهم لأهاليهم وذويهم.

من ناحية أخرى قال كمال أوغلو” زعيم حزب الشعب الجمهوري في جلسة بالبرلمان التركى مخاطباً أمس حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التركية والذي يتزعمه رجب طيب أردوغان: أرسلتم السلاح إلى سوريا والآن ترسلونه إلى ليبيا؟ لماذا؟ ماذا لديكم هناك؟

المصدر/ روز.اليوسف