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دعم “خاص” لموظفي وزارة العمل “النازحين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين عن تواصل دعم النازحين من أبناء الوزارة ماديا ومعنويا في كافة المدن، خلال تصريحه للمكتب الإعلامي بالوزارة على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وأضاف الأمين: نطمئن من قذفت بهم الحرب إلى النزوح، فإننا نشاطرهم الألم ونسعى إلى مد يد العون حسب الإمكانيات المتاحة، متقدما بالشكر لفريق الأزمة علي تعاضده ومشاركته في تحدي المشاكل والعراقيل لأجل توفير كل ما في وسعهم لمساعدة الزملاء

وقال الأمين: نتمنى أن نرى نهاية الحرب قريبا برجوع القوات المعتدية إلى مناطقها ليتمكن النازحين من العودة لبيوتهم ومناطقهم، -على حد تعبيره-

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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