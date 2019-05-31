دعم “خاص” لموظفي وزارة العمل “النازحين”

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين عن تواصل دعم النازحين من أبناء الوزارة ماديا ومعنويا في كافة المدن، خلال تصريحه للمكتب الإعلامي بالوزارة على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وأضاف الأمين: نطمئن من قذفت بهم الحرب إلى النزوح، فإننا نشاطرهم الألم ونسعى إلى مد يد العون حسب الإمكانيات المتاحة، متقدما بالشكر لفريق الأزمة علي تعاضده ومشاركته في تحدي المشاكل والعراقيل لأجل توفير كل ما في وسعهم لمساعدة الزملاء

وقال الأمين: نتمنى أن نرى نهاية الحرب قريبا برجوع القوات المعتدية إلى مناطقها ليتمكن النازحين من العودة لبيوتهم ومناطقهم، -على حد تعبيره-

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