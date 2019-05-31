المشير حفتر يلتقي الرئيس بوتين  في موسكو

أجرى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، زيارة إلى موسكو التقى خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد مصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح المصدر، أن هذه الزيارة العادية تأتي في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

وهذا أول لقاء بين القائد العام، المشير خليفة حفتر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سبق أن أجرى عدة زيارات إلى روسيا التقى خلالها كبار المسؤولين الروس في وزارتي الخارجية والدفاع .

المصدر:(وال – موسكو)

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